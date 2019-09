Marco Masciotta della Vasto Ring medaglia d’argento ai campionati regionali

Medaglia d'argento per Marco Masciotta ai campionati regionali di boxe. Il pugile della Vasto Ring ha partecipato alla competizione regionale nella categoria youth (riservata ai ragazzi di 17 e 18 anni) avendo all'attivo appena 8 match. Per lui il percorso di preparazione è stato segnato da impegno e sacrifici. In estate ha curato la preparazione tecnica e atletica, disputando qualche match di rodaggio. "Lo staff tecnico della Vasto Ring ha deciso di portarlo nella categoria 57 kg., richiedendo al giovane atleta tanto impegno nella cura dell'alimentazione e dell'allenamento", ha spiegato il suo tecnico Maurizio Pandolfi.

Nella finale del campionato regionale, nel centro sportivo Caduna di Piane d'Archi, Masciotta ha combattuto con Michele Calisto. Per lui un buon match conclusosi con una sconfitta ai punti che è da stimolo per il prosieguo del suo percorso. "È stato un match al cardiopalma - commenta il presidente Marino Ramundi -, è davvero delicato il verdetto in incontri del genere. Noi abbiamo visto Marco più pulito tecnicamente e più brillante del suo avversario -. Marco è in gamba e la sua perseveranza lo ripagherà in futuro, è un ragazzo in piena fase di crescita su tutti i punti di vista".

In casa Vasto Ring proseguono gli allenamenti con diversi atleti che si stanno preparando per i campionati Elite prima serie.