Mangiacasale firma il primato della Bacigalupo Vasto Marina. Goleada della Virtus Cupello

Castelnuovo Vomano - Bacigalupo Vasto Marina 0-1

Con la vittoria nello scontro diretto a Castelnuovo Vomano la Bacigalupo Vasto Marina aggancia gli avversari in testa alla classifica del campionato di Eccellenza. A decidere le sorti del match è una rete di Fabio Mangiacasale al 7' minuto del secondo tempo valorizzando un'ottima prova di squadra dei ragazzi di mister Cesario. La matricola Bacigalupo Vasto Marina, pur con tutte le difficoltà legate al campo di allenamento, ha iniziato questo campionato con il piede sull'acceleratore e ora si gode il primato in coabitazione con il Castelnuovo.

Virtus Cupello - Sambuceto 5-1

Goleada in rimonta della Virtus Cupello che sale così al secondo posto in classifica alle spalle della coppia Bacigalupo Vasto Marina-Castelnuovo. I rossoblu di mister Carlucci vanno sotto al 9' con il gol di Mozzoni. Felice, alla mezz'ora, trova il gol del pareggio che è come una scintilla per la squadra di casa. Al 43' Battista porta in vantaggio i suoi e poi, al 12' della ripresa, allunga sul 3-1. Al 20' Antenucci incrementa ancora il vantaggio e, al 38', Dinielli firma il 5-1.

La 5ª giornata

Acqua&Sapone - Spoltore 0-1

Angizia Luco - Alba Adriatica 2-0

Castelnuovo V. - Bacigalupo Vasto Marina 0-1

Nereto - Lanciano 1-1

Nerostellati - Il Delfinc Flacco Porto 0-2

Paterno - Torrese 1-1

Penne - RC Angolana 2-0

Pontevomano - Capistrello 2-4

Virtus Cupello - Sambuceto 5-1

La classifica: 12 Bacigalupo Vasto Marina, Castelnuovo Vomano; 10 Virtus Cupello, Penne, Lanciano; 9 Il Delfino Flacco Porto, Capistrello; 7 Angizia Luco, Alba Adriatica; 6 Nereto, Sambuceto, Spoltore; 5 Nerostellati; 3 Acqua&Sapone, RC Angolana, Torrese; 1 Pontevomano, Paterno.