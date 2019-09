Casalbordino, 4ª vittoria e primato. Per il San Salvo buon pari a Silvi

Casalbordino - A. Lanciano 2-0

Quarta vittoria consecutiva per un Casalbordino che sembra non conoscere ostacoli in questo campionato di promozione che vale ai giallorossi il primato solitario in classifica. Nella sfida casalinga con l'Athletic Lanciano, i giallorossi ci hanno messo 20 minuti a sbloccare la partita. Azione sulla destra sull'asse Fieroni-Iaboni, quest'ultimo preciso nell'imbeccare Koffy. Al 43' arriva il raddoppio di Iaboni su calcio di rigore concesso per atterramento di Pifano in area. Nel secondo tempo il Casalbordino è bravo a gestire la partita conquistando i 3 punti che, con il pareggio del Silvi, vogliono dire primato solitario in classifica.

Silvi - San Salvo 1-1

Prezioso pareggio in trasferta per il San Salvo che ferma il Silvi lanciato nelle zone alte della classifica. Nel primo tempo è il Silvi a sbloccare la partita, al 20', con un calcio di rigore realizzato da Rombini. I biancazzurri non si arredono e vanno alla ricerca del pareggio. Gli sforzi vengono premiati poco prima dello scadere quando Luongo segna il gol dell'1-1.

La 4ª giornata

Raiano - Elicee 2-3

Fossacesia - O. Sulmona 2-2

Miglianico - Bucchianico 6-0

Ortona - V.Ortona 1-0

Scafa Passo Cordne - Casolana 4-2

Val di Sangro - San Giovanni Teatino 1-1

Villa - Fater Angelini 1-1

La classfica: 12 Casalbordino; 10 Silvi, Fossacesia; 9 Elicese; 8 Scafa Passo Cordone; 6 O.Sulmona, Villa 2015, Miglianico, Ortona; 5 Val di Sangro; 4 San Salvo, Raiano; 3 Fater Angelini, Casolana; 1 San Giovanni Teatino, V. Ortona, Bucchianico; 0 A. Lanciano