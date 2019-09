A Monteodorisio un incontro con gli esperti per conoscere l’alzheimer

"Settembre è il mese dedicato all'Alzheimer e per questo abbiamo voluto organizzare un incontro pubblico per far conoscere le demenze e la forma più diffusa, la malattia di Alzheimer". Con questo intento l'amministrazione comunale di Monteodorisio ha promosso l'incontro che si terrà questa sera, lunedì 30 settembre, alle 18 nella sala museale in piazza Umberto I dal titolo "Conoscere le demenze e la malattia di alzheimer".

Ci saranno gli interventi di Maria Teresa Del Gesso, presidente dell'associazione Alzheimer Vasto Italia, di Claudia Sacchet, dirigente medica del reparto geriatria di Vasto, della psicologa e psicoterapeuta Evelyn Di Santo e della regista Patrizia Corvino. Con loro anche Sandro D'Ercole, responsabile ufficio di piano ADS 14 e Stefania Massetti, coordinatrice dei servizi sociali territoriali. Presenti anche i medici di medicina generale Enzo Zoppi, Eugenio Cupaiolo, Giuseppe Petrella e Maria Grazia Sciascia.

"I diversi professionisti aiuteranno a far luce su questa patologia da una duplice prospettiva: quella del paziente (e quindi come si arriva alla diagnosi, gli aspetti legati alla sintomatologia e i cambiamenti a cui vanno incontro) e ,allo stesso tempo, quella dei famigliari che assistono i malati, dando voce ai loro vissuti emotivi e psicologici. Oltre a diffondere la consapevolezza su questa patologia, è nostro obiettivo presentare anche i servizi presenti sul territorio, per questo l'apporto dei professionisti coinvolti darà un contributo prezioso per diffondere una maggior conoscenza e aiutare chi vive queste situazioni a sentirsi meno soli".