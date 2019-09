Un altro conducente minacciato sugli autobus urbani

Un altro conducente d'autobus minacciato a Vasto. È successo in settimana, ancora una volta sulla tratta Vasto città-Vasto Marina-stazione ferroviaria Vasto-San Salvo.

Erano circa le 17, quando un gruppetto di giovani è salito sul pullman della linea 4. Uno di loro non voleva pagare il biglietto e, alla richiesta dell'autista, ha iniziato a minacciarlo pesantemente. Il conducente ha risposto per le rime e poi l'alterco si è sopito. Ma non sono nuovi episodi del genere, alcuni dei quali più gravi, sulle circolari urbane.

L'ultimo la scorsa estate: il 29 agosto un autista di 51 anni della linea 1 era stato aggredito mentre era al volante [LEGGI]. L'aggressore 37enne era stato poi arrestato dai carabinieri [LEGGI].

Il 23 ottobre del 2018, due passeggeri avevano alzato le mani contro il guidatore del bus della linea 3, che collega Vasto a Punta Penna [LEGGI].

Da tempo, la Sat, società gerente i trasporti urbani a Vasto, si è dotata di controllori che salgono periodicamente sui mezzi a verificare che i passeggeri abbiano comprato e obliterato il biglietto, o siano abbonati.