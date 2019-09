Progetto giovani: al via i corsi gratuiti di lettura escrittura creativa e di pittura

Con l'inizio di ottobre prendono il via ufficialmente le attività del Progetto Giovani curato dalle associazioni Sideshow e L'Officina dei Sogni. Il centro socioculturale E.Berlinguer, in via Anelli 22 a Vasto, accoglierà una serie di corsi - tutti gratuiti - per i ragazzi dai 16 ai 30 anni. Al termine di tutti i corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Si inizia mercoledì 2 ottobre, alle 16.30, con La fabbrica del racconto, corso di lettura e scrittura creativa curato da Mascia Di Marco [le info].

Schema didattico: L’incipit - Fabula e intreccio - Il punto di vista - Il personaggio - I dialoghi - Le diverse forme del linguaggio e della comunicazione - Il finale - La sceneggiatura I - La sceneggiatura II - La lettura ad alta voce



Mercoledì 3 ottobre, alle 16, inizierà il corso di pittura che sarà guidato dall'artista Davide Scutece [le info]. Dopo l'incontro organizzativo verranno esplorati Action Painting, Street Art, Tecniche Miste, Pittura ad olio e acrilico.

È possibile iscriversi ai corsi sia attraverso i riferimenti pubblicati su facebook che presentandosi al primo incontro organizzativo in calendario.

Dopo l'avvio di queste due prime attività, il 15 ottobre, alle 17, prenderà il via il corso di scrittura giornalista Oltre la notizia, curato dal giornalista Giuseppe Ritucci (per info 3402263554)