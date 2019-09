La Vastese torna al successo: all’Aragona battuta 2-1 la Sangiustese

La Vastese torna al successo battendo 2-1 la Sangiustese nella 5ª giornata del campionato di serie D. Fino ad oggi la squadra di Marco Amelia ha ottenuto sempre risultati positivi tra le mura amiche, un pareggio e due successi, a dispetto delle due sconfitte esterne.

Positivo l’avvio di partita dei biancorossi, pericolosi in più occasioni. A sbloccare la partita ci ha pensato al 41’ Dos Santos, con un’azione caparbia in area marchigiani. Al riposo la Vastese è avanti 1-0. Nella ripresa la Sangiustese è andata subito a caccia del pareggio trovando il gol dell’1-1 con Pezzotti. Ma la Vastese non ci sta e va con tutte le sue forze alla ricerca di un gol per conquistare al vittoria. E al 32’ gli sforzi vengono premiati perchè Palumbo riesce a trovare la conclusione vincente per il nuovo vantaggio biancorosso.

Finisce con la vittoria per 2-1 della Vastese che sale a quota 7 in classifica e domenica prossima sarà di scena in trasferta a Jesi.

Vastese - Sangiustese 2-1

(40’ Dos Santos; 22’st Pezzotti; 32’st Palumbo)

VASTESE: Bardini, Pollace, Palumbo, Dos Santos (31’ st Vittorio Esposito), Ansini (24’ st Esposito Francesco), Giorgi (43’ st Cardinale), Marianelli, Alonzi (28’ st Stivaletta), Cacciotti, Ravanelli (28’ st Cavuoti), Bardini. A disposizione: Di Rienzo, Perocchi, Pompei, Zinni. Allenatore Marco Amelia.

SANGIUSTESE: Chiodini, Zannini (43’ st Romano), Orazzo (14’ st Basconi), Scognamiglio (45’ st Cerbone), Mengoni, Patrizi, Pezzotti, Palladini Alessio, Mingiano, Niane (14’ st Palladini Mattia), Boschetti (37’ st Manari). A disposizione: Raccio, Ercoli, Doci, Guzzini. Allenatore: Stefano Senigagliesi.

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia (Abbinante e Colaianni di Bari)

Ammonito: Ansini

La 5ª giornata

Atl. Porto Sant’Elpidio - A. Fiuggi 3-1

Avezzano - Jesina 1-0

Matelica - Chieti 4-0

Montegiorgio - Cattolica 2-1

O.Agnonese - R.Giulianova 1-1

Pineto - Campobasso 1-0

Recanatese - SN Notaresco 1-2

Tolentino - Vastogirardi 2-2

Vastese - Sangiustese 2-1

La classifica: 12 SN Notaresco, Recanatese; 10 A. Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio; 8 Matelica, Chieti, Pineto; 7 Campobasso, Tolentino, Vastogirardi, Vastese; 6 R.Giulianova; 5 Sangiustese; 4 Avezzano; 3 O.Agnonese; 2 Jesina, Fiuggi; 1 Cattolica.