Fede e tradizione a Liscia con la sfilata dei carri di San Michele Arcangelo

Giornata all'insegna della fede e della tradizione quella di oggi a Liscia dove si è tenuta la sentita sfilata dei carri di San Michele Arcangelo.

Decine i figuranti che nel piccolo comune dell'Alto Vastese hanno preso parte alla tradizionale processione dei quadri viventi legata alla ricorrenza religiosa. Grandi e piccini per settimane sono stati impegnati dai preparativi che oggi hanno dato vita all'evento che si ripete da decenni: una colorata e curata sfilata per le strade del paese con quadri religiosi viventi allestiti sui carri vestiti a festa.

La giornata – alla cui riuscita partecipano Comitato feste e Pro Loco – ha portato in paese tanti fedeli e turisti che hanno poi assistito anche all'asta pubblica in piazza dei doni offerti dai cittadini. Folta anche la schiera dei fotografi per il relativo concorso abbinato alla festa.

Numerosi anche i fedeli che hanno reso omaggio a San Michele al santuario e alla grotta ai piedi del centro abitato.

Il corteo è stato preceduto dalla banda di Gissi, in piazza don Justin Tiraviam Vedamuthu ha poi celebrato la funzione religiosa ringraziando l'amministrazione comunale, il comitato feste, la Pro Loco, tutta la comunità e i partecipanti alla sfilata per l'impegno e la presenza dimostrati per l'occasione.