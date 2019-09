Vasto, sulle spiaggette più belle gli accessi al mare vengono usati come discariche

Gli accessi al mare usati come discariche. Nell'estate che si è da poco conclusa, è successo in alcuni dei tratti più belli della costa vastese: a Casarza e a San Nicola.

L'ultima segnalazione in ordine di tempo arriva da località Trave, il litorale che si trova a nord di Vasto Marina. "Vorrei segnalare - scrive a Zonalocale un lettore, Giacomo Delle Donne - a chi amministra il nostro bellissimo patrimonio naturalistico lo stato in cui versa il sentiero di località Trave. Un accesso al mare che si affaccia su una lingua di spiaggia e pietre su cui si erge un maestoso trabocco. Arrivo alla segnalazione: come si vede dalle foto, ci sono cumuli di spazzatura, il sentiero deve essere migliorato, inoltre sulla scalinata in ferro si notano bottiglie di birra ed erba incolta. Insomma, queste aree saranno biglietti da visita che, indiscutibilmente, poteranno turismo, pertanto chiedo che possano essere valorizzate al meglio, così da rendere la Costa dei Trabocchi un'opportunità concreta senza perdere tempo.

Mi auguro che l'amministrazione comunale pianifichi gli interventi da effettuare, stanziando un budget da dedicare al miglioramento degli accessi al mare. L'ambizione sarebbe quella di preparare un accesso fruibile dalle persone con disabilità".