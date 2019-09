Nasce l’associazione "Amici del Mattei": "Una realtà che guarda al futuro"

Con la firma sull'atto costitutivo è nata oggi a Vasto, nell'aula magna dell'IIS "E.Mattei", l'Aps Amici del Mattei, fondata dagli ex alunni dell'istituto vastese. L'idea di costituire questa associazione era nata nel 2013, quando l'istituto aveva festeggiato i suoi 50 anni di storia. Da allora un lungo percorso, seguendo anche le evoluzioni delle normative su associazioni e Terzo Settore, fino ad arrivare alla redazione dello statuto e alla costituzione dell'associazione.

A coordinare i lavori è stato l'ex vicepreside Nicola D'Alessandro, con lui l'attuale dirigente dell'IIS Mattei, Gaetano Fuiano, che ha sottolineato come "questa non è un'operazione nostalgia ma una realtà che guarda al futuro". Il preside emerito Fernando Fiore ha ricordato i suoi 44 anni al Mattei, evidenziando le tante figure professionali uscite dai banchi dell'istituto.

L'assemblea costituente, presieduta dall'ex dirigente Rocco Ciafarone, ha poi provveduto alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione. Fernando Fiore è il presidente, Nicola D'Adamo il vicepresidente, Raffaele Annibale il segretario, Nicola D'Alessandro il tesoriere e poi ci sono i consiglieri Giuseppe Busacca, Rocco Ciafarone, Renato De Ficis, Caterina D'Ortona e Massimiliano Iocco.

L'associazione, come si legge nello statuto "nasce per favorire l’incontro tra tutti i soci al fine di creare la grande famiglia del Mattei di Vasto, per mantenere alto il prestigio dell’Istituto, per sviluppare il senso di appartenenza. Nello specifico si propone:

di sviluppare interventi formativi, complementari all’insegnamento, a favore degli allievi dell’I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto, mediante conferenze, testimonianze, lezioni magistrali, istituzione di premi e borse di studio, sovvenzioni, promozione di tirocini etc.;

di assicurare la partecipazione di professionisti che si sono formati nell’Istituto o di altre personalità alle attività di orientamento del I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto;

di partecipare alle attività culturali e ricreative organizzate dall’I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto o da altri enti che non siano di natura partitica e/o confessionale;

di agevolare il dialogo tra Istituto e mondo del lavoro locale, regionale, nazionale e internazionale".

Sarà compito dell'organo di amministrazione e del comitato promotore organizzare le iniziative per la diffusione dell'associazione e delle azioni da intraprendere.