I ciclamini di Aisphem: il 30 settembre stand in piazza per sostenere la ricerca

Torna in piazza a Vasto l'associazione Sindrome di Phelan Mc-Dermid. Lunedì 30 settembre, in occasione delle feste patronali di San Michele arcangelo, in piazza Rossetti ci sarà uno stand in cui verranno venduti ciclamini il cui ricavato sarà interamente devoluto all'associazione Aispheim così da contribuire alla ricerca scientifica di una cura-terapia per questa sindrome così rara.

L'associazione è formata dai genitori di bambini e ragazzi che hanno in comune la rara forma di autismo. Sono una sessantina in casi in tutta Italia che necessitano di cure efficaci ed è per questo importante sostenere la ricerca.