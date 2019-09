Feste patronali di San Michele arcangelo: a Vasto celebrazioni religiose e spettacoli

Entrano nel vivo le feste patronali in onore di San Michele arcangelo. Il centro storico di Vasto è già addobbato a festa con le luminarie e, da oggi, si susseguiranno una serie di appuntamenti religiosi e di spettacolo.

Le celebrazioni

È la chiesa di Santa Maria maggiore, dove attualmente si trova la statua dell'arcangelo patrono di Vasto, ad ospitare le funzioni religiose. In particolare domani, domenica 29 settembre, solennità degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'arcivescovo Bruno Forte presiederà la celebrazione delle 11.15 in cui amministrerà le cresime. Lunedì, 30 settembre, alle 18 ci sarà la messa celebrata dall'arcivescovo e, alle 19, la processione che riporterà la statua di San Michele nella sua chiesetta che si affaccia sul golfo.

Gli spettacoli

Questa sera ci sarà la Notte Bianca di San Michele in cui è previsto, alle 22 in piazza Rossetti, il concerto di Jefeo. Domani, domenica 29 settembre, alle 18 in piazza Rossetti la sfilata di moda Vasto in passerella. A chiudere le feste sarà lunedì 30 settembre, alle 22 in piazza Rossetti, Ron con il suo concerto-tributo a Lucio Dalla. A seguire i fuochi pirotecnici.

La musica

Sabato 29 settembre sarà la Vasto Wind Orchestra a proporre la musica bandistica con i due concerti nel cortile di palazzo d'Avalos, alle 10.30 e alle 20.30. Lunedì 30 settembre, alle 20.45 in piazza del Popolo, l'appuntamento con il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

In piazza Marconi è stato allestito il mini luna park dedicato ai più piccoli. Spazio alle giostre per i più grandi a Vasto Marina con il tradizionale luna park in piazza Fiume. Da oggi a lunedì in via Cavour e piazzale Histonium il Mercatino di San Michele.