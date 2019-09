Torna in scena ’La Mandragola’: il 1° ottobre appuntamento al Politeama Ruzzi

Il 1° ottobre torna in scena La Mandragola, la commedia in tre atti che porta in scena un adattamento dialettale della celebre opera di Niccolò Machiavelli ad opera di Tito Spinelli con la regia di Francesco Paolo Sorgente.

La Compagnia Bella sarà al Politeama Ruzzi di Vasto, martedì 1° ottobre alle 21.

Lo spettacolo è il recupero della data del 25 agosto a palazzo d'Avalos, sospesa a causa della pioggia. Chi era presente in occasione di quello spettacolo potrà entrare gratuitamente il 1° ottobre mostrando il biglietto precedentemente acquistato. Saranno disponibili altri biglietti il cui ricavato sarà devoluto, come nelle precedenti occasioni, in beneficenza.