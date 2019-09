Fridays for future, il Gruppo fratino Vasto al grande corteo di Milano

"Nel Fridays for future di oggi il Gruppo fratino Vasto si è fatto in tre: alcuni in piazza a Vasto con i nostri meravigliosi ragazzi, Franco Sacchetti al ventesimo Convegno italiano di ornitologia con i suoi libri e il coordinatore del Gruppo, Stefano Taglioli, a Milano nella imponente manifestazione delle migliaia di ragazze e ragazzi della Generazione Greta". Lo riferisce una nota dell'associazione ambientalista.

"Un successo incredibile. Greta, in poco tempo, ha fatto quello che nessuno di noi ambientalisti da sempre era riuscito mai a fare: mobilitare i giovani e portare veramente al centro dell'attenzione mondiale il tema ambientale. A Greta e ai ragazzi possiamo solo dire grazie: da loro abbiamo tutto da imparare".

"E domani - annuncia il GFV - si continua a Milano, nell'ambito del Green Week, con la presentazione del libro Il Falco della Regina, dove si parlerà anche della natura vastese".