A Lentella la sfilata in costumi tipici abruzzesi in onore dei Santi Cosma e Damiano

Si è tenuta stamattina a Lentella la tradizionale sfilata in costumi tipici abruzzesi in onore dei Santi Cosma e Damiano. I fedeli in processione (insieme ai trattori addobbati a festa) hanno portato i doni per i Santi che saranno venduti durante la riffa (un'asta pubblica in piazza).

Particolarmente sentita la festività di quest'anno considerato che è la prima da 17 anni a celebrarsi con la chiesa dei Santi riaperta dopo la ristrutturazione. Le feste patronali lentellesi proseguiranno come da programma [LEGGI].