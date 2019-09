Vasto, quando la città antica era piena di vita e di negozi

Si discute spesso di come rivitalizzare il centro storico di Vasto. Ormai da decenni la città antica si è andata via via spopolando: oggi conta poco più di duemila residenti.

L'architetto Francescopaolo D'Adamo, cultore di storia e tradizioni vastesi, ci racconta com'era il borgo antico quando era pieno di vita e ci fornisce alcune foto del suo ampio archivio.