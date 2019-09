Vasto in passerella, domenica 29 la sfilata di moda in piazza Rossetti

Dopo il rinvio dell'appuntamento di domenica scorsa causa condizioni maltempo, è stata fissata a domenica 29 settembre la nuova data di Vasto in passerella che entra così nel calendario degli eventi in occasione delle festività patronali di San Michele Arcangelo.

Per l'evento organizzato dal Consorzio Vasto in Centro, in collaborazione con l'amministrazione comunale e Muzak Eventi, è stato fatto anche un cambio di location.

La sfilata, in cui tante attività cittadine presenteranno le nuove collezioni, si svolgerà a partire dalle 18 in piazza Rossetti.