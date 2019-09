Tennis, Lorenzo Marini ha vinto il 1° Memorial Gino Naglieri

Edizione speciale quest'anno per il Torneo San Michele organizzato dal Circolo tennis Vasto "A. Boselli". Il tradizionale appuntamento di settembre è stato infatti dedicato alla memoria del compianto Gino Naglieri, custode per più di 30 anni del Ct Vasto. Dopo una lunga serie di sfide sono approdati in finale due giovani atleti, Lorenzo Marini e Riccardo Vicoli. Dopo un incontro dai buoni contenuti a prevalere è stato Marini dii 6-0/2-6/6-2.

Al termine dell’incontro si è tenuta la cerimonia di premiazione, durante la quale il Presidente del Circolo, Eugenio Spadano, ha ricordato la figura di Gino Naglieri, e, alla presenza della moglie di Gino e delle figlie, ha proceduto a premiare il vincitore e il secondo classificato, per il tramite della figlia è della moglie, dopo averne evidenziato la qualità tecnica dimostrata da entrambi, oltre alla correttezza nel corso dell’incontro.

Infine il Presidente Spadano, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale che ha patrocinato il torneo, oltre al Direttivo del Circolo, presente con il vice-presidente Tumini, il Direttore sportivo Portafoglio e Antonio Altieri. L'appuntamento ore è per il torneo nazionale a squadre femminile under 12, che si terrà nei giorni 27, 28 e 29 settembre prossimo e che vedrà presso il Circolo Tennis le migliori 8 squadre italiane under 12 femminili.