Siringhe sul belvedere San Nicola, "Inconcepibile"

Siringhe abbandonate nella zona del belvedere San Nicola a Vasto. La segnalazione alla redazione di zonalocale.it arriva da una lettrice che aggiunge: "Le siringhe si trovano dove è ubicata la chiesa in un posto accessibile a tutti, anche ai bambini. Per questo motivo è inconcepibile che non ci siano misure di sicurezza idonee adatte al rispetto della natura e dei cittadini".

Nelle foto le siringhe abbandonate nella vegetazione.