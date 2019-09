Scontro sulla sp 212, ferita 29enne vastese

Una 29enne è stata trasportata in ospedale dopo lo scontro avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 212 in località Polercia. Nei pressi dell'incrocio tra la provinciale che collega Vasto e Cupello e la strada di contrada Polercia, una Seat Ibiza guidata da un uomo ha tamponato la Fiat Panda guidata da una 29enne di Vasto. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure alla giovane ferita e l'hanno poi trasportata al San Pio da Pietrelcina per gli accertamenti del caso.

La polizia locale di Vasto si è occupata di effettuare i rilievi, per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, regolando anche la viabilità durante le operazioni di soccorso.