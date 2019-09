San Michele, si comincia stasera con Piazza in musica. Il 30 la Banda della polizia di Stato

"In occasione delle feste patronali, lunedì 30 settembre alle ore 20:45 in Piazza del Popolo è in programma il'esibizione della Banda musicale della Polizia di Stato". Lo annuncia l'amministrazione comunale tramite la pagina Facebook ufficiale Comune di Vasto.

"Sul palco saliranno 105 esecutori guidati da un vice maestro e da un maestro direttore, tutti provenienti dai più famosi conservatori, che suoneranno oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea. L'alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità dei programmi proposti qualificano la Banda musicale della Polizia di Stato tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale.

Le collaborazioni con artisti di fama internazionale come Claudio Baglioni, Mariella Devia, Leon Bates, Stefano Bollani, Amii Stewart ed altri grandi cantanti sono una testimonianza dell'alto livello qualitativo raggiunto anche nelle esecuzioni più impegnative. Nel 2015, il Premio Oscar Ennio Morricone ha definito la Banda Musicale della Polizia di Stato una vera e propria Orchestra di Fiati".

Le feste di San Michele quest'anno dureranno cinque giorni. Si comincia stasera con Piazza in musica, l'appuntamento dedicato alle band locali. Il programma completo delle festivita patronali 2019: LEGGI.