Qualificazioni a Euro 2021, Daniela Sabatino in nazionale per le sfide con Malta e Bosnia

Dopo un avvio di campionato a suon di gol - 2 reti nelle prime due partite - per Daniela Sabatino torna il momento di vestire la maglia azzurra. L'attaccante di Castelguidone, da quest'anno in forza al Sassuolo, è stata infatti convocata dalla ct Milena Bertolini per la prossime sfide che la Nazionale femminile dovrà affrontare nel cammino di qualificazione agli Europei del 2021 in Inghilterra.

Dopo i primi due successi, in casa di Israele (3-2) e Georgia (1-0), l'Italia dovrà affrontare Malta, in trasferta il 4 ottobre, e la Bosnia ed Erzegovina, a Palermo l'8 ottobre. Entrambe le partite si giocheranno alle 17.30 e saranno trasmesse in diretta du Rai 2.



Le prime due partite delle qualificazioni erano state condizionate da uno stato di forma che risentiva della preparazione estiva in cui erano impegnate le giocatrici. Ora, con un mese di lavoro in più e due giornate di campionato già affrontate, le azzurre potranno scendere in campo con la consapevolezza di disputare dei buoni match.

Daniela Sabatino è stata confermata tra le 23 convocate in un reparto avanzato che vede anche la presenza della juventina Girelli, della sua ex compagna del Milan, Giacinti, e della interista Tarenzi. Domenica il raduno a Roma dove Gama e compagne si alleneranno in vista della partenza per Malta, fissata il 2 ottobre.

Le convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Fiorentina Women), Rachele Baldi (Empoli Ladies);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampisti: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Benedetta Glionna (Hellas Verona), Giada Greggi (AS Roma), Gloria Marinelli (FC Inter), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).

Staff

Commissario Tecnico: Milena Bertolini; Assistente allenatore: Nicola Matteucci; Vice capo delegazione: Barbara Facchetti; Coordinatore Nazionale Femminile: Annarita Stallone; Segretario: Alessandra Savini Nicci; Preparatore Atletico: Francesco Perondi; Preparatore Portieri: Cristiano Viotti; Match Analyst: Marco Mannucci; Medici: Luca Gatteschi, Antonio Ponzo; Fisioterapisti: Maurizio D’Angelo, Matteo Cossa; Nutrizionista: Natale Gentile.