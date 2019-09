Motocross, a L’Aquila si corre tra pioggia e fango: triplo podio per il DDC Racing Team

Si è disputata domenica scorsa a L'Aquila la seconda prova del Trofeo Abruzzo-Molise Asi di Motocross valida come prima prova del Trofeo Nazionale. Il bel tracciato del 101 Motor Park ha accolto i piloti delle diverse categorie che si sono dati battaglia in manches spettacolari. L'organizzazione curata da Fabiano Carratelli ha permesso di vivere una manifestazione di alto livello, alla presenza del campione del Mondo Erik Camerlengo, nel segno della sana competizione agonistica e del divertimento.

Per il DDC Racing Team la spedizione in terra aquilana è stata senz'altro positiva. C'è stato il ritorno di Daniele Di Cicco in una gara di motocross, nella categoria Master MX1, vinta da Paolo Ricciutelli, dominatore della giornata. Nonostante qualche difficoltà nella partenza delle due prove, a causa di una moto non performante, il capitano e guida tecnica del team ha messo in pista tutta la sua esperienza, riuscendo a chiudere 3° di categoria.

Stesso risultato è arrivato per Nicolas Tumini nella categoria Master MX2, vinta da Matteo Risdonne. Per la squadra del Vastese sono da registrare anche le buone prove di Fabio Valerio, 5° negli esordienti, e Stefano Grimaldi - al primo anno di corse - che ha chiuso 8° nella prima manche cedendo poi nella seconda.

Migliore di giornata per il DDC Racing Team è stato Antonio De Filippis, in gara nella categoria Expert MX2. Il suo secondo posto, al termine delle gare, è un risultato che premia l'impegno e la tenacia con cui ha affrontato la gara.