Feste patronali, la piscina gonfiabile è proprio davanti alla rampa per disabili

Arrivano le giostre per le feste patronali di Vasto, ma la piscina gonfiabile viene piazzata proprio davanti alla rampa per disabili.

Si aprono oggi i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto. Quest'anno dureranno cinque giorni, a partire da oggi per terminare il 30 settembre con il concerto di Ron in piazza Rossetti e i fuochi d'artificio a mezzanotte.

Due i luna park: per i ragazzi a Vasto Marina e per i più piccini in piazza Marconi, nel centro storico, dove una piscina gonfiabile è stata sistemata in via XXIV Maggio, all'angolo con corso Nuova Italia. Proprio davanti all'accesso per le persone con disabilità.

Lo fa notare, sul suo profilo Facebook, Maria Amato, primaria dell'ospedale di Vasto ed ex deputata: "Non sono avvezza a fermarmi sui particolari delle cose che non funzionano, mi chiedo sempre prima di parlare se saprei fare meglio. Questa però la voglio condividere: il diritto alla gioia è di tutti, il gioco per i bambini è il modo per crescere ma senza complicare la vita di chi già parte da una buona base di complessità. I percorsi dei fragili vengono prima, ma molto prima della piscina delle giostre".

La piscina, dopo l'intervento della polizia locale, è stata fatta spostare [LEGGI].