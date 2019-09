Comune: "I vigili sono intervenuti a far spostare la piscina gonfiabile"

Spostata la piscina gonfiabile che ostruiva l'accesso per disabili al marciapiede di via XXIV Maggio, all'angolo con corso Nuova Italia [LEGGI LA NOTIZIA].

La pagina Facebook ufficiale del Comune di Vasto pubblica la foto che testimonia lo spostamento: "Questa mattina, immediato intervento in Via XXIV Maggio della Polizia locale per liberare un accesso alla rampa per diversamente abili ostruita da una giostra installata senza alcuna autorizzazione.

L'area sarà liberata completamente a breve dal titolare della giostra convocato urgentemente".