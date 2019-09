Sciopero per il clima, gli studenti tornano in piazza a Vasto: "Vogliamo scuotere le coscienze"

Sono cinque studentesse che frequentano il 5° liceo scientifico le promotrici delle iniziative del 27 settembre a Vasto. In quella giornata tanti Paesi del mondo vivranno uno "sciopero per il clima", un nuovo appuntamento che segue le iniziative dei "fridays for future" del movimento guidato da Greta Thunberg.

Le studentesse vastesi, Elena Gagliardi, Camilla Testa, Cristina Raspa, Fiorenza Marrollo e Martina Maci, con i loro coetanei hanno già dato vita alla manifestazione in piazza dello scorso 24 maggio [LEGGI]. Venerdì mattina, alle 9, gli studenti che vorranno unirsi alla manifestazione si incontreranno in piazza Barbacani. Il Miur ha anche inviato una circolare agli istituti affinchè le scuole "nella propria autonomia, possano considerare giustificata l'assenza degli studenti per la partecipazione alle manifestazioni del 27" [LEGGI].

A Vasto le ragazze del movimento locale - che ha anche un suo profilo Instagram [CLICCA QUI] stanno completando i preparativi per la manifestazione e si stanno confrontando con le istituzioni scolastice e amministrative per dare un seguito concreto alle loro istanze, come ci hanno spiegato nel video.