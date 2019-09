Lotta all’erosione, per Casalbordino altri 400mila euro e un progetto da 10 milioni

Quattrocentomila euro per difendere la costa di Casalbordino dall'erosione.

"È stata appena approvata - annuncia l'amministrazione comunale - la convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Casalbordino per lo stanziamento di altri 400mila euro che consentirà di porre in essere un intervento volto a contrastare il fenomeno erosivo del lungomare.

In particolare, sarà realizzato un braccio di protezione sul lungomare nord che darà sicuramente i risultati sperati e permetterà di arginare l'erosione in quella parte di litorale. La scorsa settimana, infatti, presso il ministero dell'Ambiente, è stato presentato dal Dipartimento opere marittime della Regione il progetto Ancora, a cui hanno lavorato sinergicamente l'Università dell'Aquila e la Regione Abruzzo per un importo di circa 10 milioni di euro solo per Casalbordino".

"Sono molto orgoglioso dell'operato della mia amministrazione", commenta il sindaco, Filippo Marinucci. "In soli tre anni siamo riusciti a portare a Casalbordino ben oltre un milione di euro al fine di rallentare quanto più possibile la piaga dell'erosione.

Continuerò comunque a lavorare in sinergia con gli enti sovraordinati per consegnare buna soluzione definitiva a questa problematica che coinvolge non solo gli operatori del settore, ma anche i tanti fruitori del nostro lido".