Al Memorial Zuccarini in evidenza i giovani atleti del Tennistavolo Vasto

Con il Memorial Zuccarini, tradizionale appuntamento del calendario agonistico regionale, ha preso il via domenica scorsa al PalaElettra 2 di Pescara la stagione agonistica del tennistavolo abruzzeze. Il Tennistavolo Vasto ha partecipato con una buona rappresentanza di giovani atleti che hanno raccolto ottimi risultati. Nella categoria giovanissimi grande prova di Christopher Ronzitti che ha così conquistato il suo primo trofeo in terra pescarese. Successo nella categoria ragazzi per Flavia Molino e tra gli juniores per Marzia Comparelli che ha anche conquistato la vittoria nel torneo di 5ª categoria femminile. Un'altra vittoria è stata conquistata da Matteo Ronzitti nella categoria juniores maschile. Da segnalare anche il secondo posto del casalese Andrea Mancini, tesserato con il TT Vasto, e il secondo posto di Flavia Molino nel torneo di 5ª categoria femminile. Buone le prove di Mia Di Santo e di Viola Di Rienzo che, pur non salendo sul podio, hanno saputo mettere in risalto la loro tecnica e preparazione.

Il Tennistavolo Vasto si gode gli ottimi risultati del suo settore giovanile che continua a raccogliere importanti successi. E manca poco anche all'inizio del campionato italiano di serie B in cui la squadra vastese schiererà le due giovani giocatrici cresciute tra le sue fila, Margherita Cerritelli e Marzia Comparelli, con la nuova arrivata Giulia Ciferni. Il terzetto tutto abruzzese farà il proprio debutto il prossimo 6 ottobre nel concentramento di Casamassima con le due rappresentative dell’EOS Roma Princesses e quella Ospitante dell’ASD TT Ennio Cristofaro. L’appuntamento a Vasto con il Campionato Femminile di B è previsto il prossimo 10 novembre presso il Palazzetto del Centro Sportivo San Gabriele.