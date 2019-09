Per Gianluca Giancristofaro buona prova all’Ironman di Cervia

C'era anche il vastese Gianluca Giancristofaro tra i 6mila atleti arrivati a Cervnia provenienti da ogni parte del mondo che, domenica scorsa, hanno partecipato all'Ironman nelle sue diverse distanze. Giancristofaro, tesserato con la società di triathlon di Pescara È Fit Multisport, si è cimentato nel mezzo Ironman, gara che prevede 1,9 km. di nuoto, 90 km. di bici e 21 km. di nuoto. La sua è stata una buona prestazione che lo ha portato a chiuedere la gara con il tempo di 5 ore e 56 minuti.

"Sono veramente contento per il risultato ottenuto - ha commentato un soddisfatto Gianluca Giancristofaro -, era la prima volta che mi cimentavo in questa distanza e, nonostante un infortunio al polpaccio che mi perseguita da luglio, ho concluso la gara senza grossi problemi".

A rendere più difficile l'impegno sportivo sono stati il forte vento e la pioggia che hanno condizionato i partecipanti in particolare nella frazione di bicicletta. "Ringraziamenti doverosi li devo ai miei compagni di allenamento (Marco su tutti), a Paolo (per il nuoto), ai fisioterapisti che mi hanno seguito nell’ultimo periodo, ma soprattutto alla mia famiglia che mi sostiene sempre con tanta forza".

Per Giancristofaro si chiude la stagione sportiva 2019 e ora già pensa al prossimo anno in cui ha come obiettivo quello di cimentarsi in un Ironman all'estero.