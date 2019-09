In Fiera la solidarietà dei Lions: raccolti fondi per i pazienti di onco-ematologia pediatrica

Servire: questo è il motto dei Lions di tutto il mondo e questo il filo conduttore della due giorni appena vissuta dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna. Infatti, domenica, come ormai da tradizione, il Club ha riproposto, all’interno della manifestazione fieristica ‘Ambulanti in città’, uno stand per la vendita di piantine e, quest’anno per la prima volta, di oggettistica realizzata dai ragazzi diversamente abili ospiti della Fondazione Mileno onlus nei centri di Vasto, Gissi e Lanciano.

Uno stand che ha ricevuto la visita e l’apprezzamento, tra gli altri, del presidente della Fondazione Lions per la Solidarietà del Distretto 108A Italy Marcello Dassori, dei presidenti dei clubs territorialmente vicini e del giovane presidente del Leo Club di Ravenna Alessandro Giardini e dove, per tutto il giorno, i soci del sodalizio si sono alternati alla vendita di manufatti di varia tipologia, dipinti, icone, cortecce e legni decorati e tanto altro, che, insieme alle sempre apprezzatissime piantine grasse, hanno contribuito a dare corpo allo spirito del service.

L’evento, infatti, è stato promosso con lo scopo di raccogliere fondi in favore dell’Onco-ematologia pediatrica dell’ospedale S. Spirito di Pescara; una struttura che rappresenta un vero fiore all’occhiello della nostra regione e non solo, in grado di garantire le cure necessarie in day surgery a 20-25 bambini e ragazzi ogni giorno, mentre 10 sono i posti letto per i casi che richiedono ricovero. Pazienti che provengono all’unico centro regionale di Onco-ematologia pediatrica da tutto l’Abruzzo e il Molise. Oltre 20 le nuove diagnosi di neoplasie del sangue e tumori solidi dell’età pediatrica e dell’adolescenza ogni anno per una struttura ospedaliera all’avanguardia anche nelle nuove tecniche diagnostiche e nella lotta alle ‘nuove’ patologie.

Ed ecco allora l’importanza di sostenere una tale eccellenza, alla luce anche del fatto che la lotta ai tumori in età pediatrica è stata scelta dal Lions Clubs International come service globale, ovvero uno dei cinque ambiti di riferimento per l’attività di tutti i lions clubs del mondo.

A corollario dell’evento domenicale, lunedì mattina una delegazione del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, guidata dal presidente Luigi Marcello, si è recata proprio nel nosocomio pescarese per procedere alla consegna di due carrozzelle pediatriche donate in occasione della XXIX Charter del club. Ad accogliere la delegazione vastese lo staff medico della struttura di Onco-ematologia pediatrica formato dalle Dr.sse Antonella Sau, Silvia Pascale, Daniela Onofrillo e Nicole Santoro, e quello infermieristico coordinato dalla Dott.ssa Gabriella D’Agostino.

A loro il presidente Marcello ha rivolto i ringraziamenti per quello che fanno ogni giorno; quindi ha riportato quanto realizzato domenica anticipando future iniziative in favore del reparto.

Luigi Spadaccini