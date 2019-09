Carenza idrica, oggi in Consiglio comunale l’audizione del presidente della Sasi

La diretta streaming dal sito Internet del Comune di Vasto: VIDEO.

Le questioni - La carenza idrica, che diventa emergenza ormai in ogni estate. L'approvazione del bilancio consolidato del 2018. Sono le questioni pricipali di cui si discuterà oggi in Consiglio comunale. Seduta convocata per le 9 dal presidente, Mauro Del Piano. Nel pomeriggio, l'audizione di Gianfranco Basterebbe, presidente della Sasi spa, la società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione) in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti. Si prevedono forti polemiche sul problema acqua. Otto, in tutto, i punti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno - Questi gli argomenti di cui si dibatterà nell'Aula Vennitti:

1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

2) Interrogazioni e interpellanze:

- Interrogazione presentata il 21 agosto 2019 dai consiglieri comunali Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro in merito a "Intervista rilasciata al quotidiano La Stampa dal manager di Jovanotti, sig. Maurizio Salvadori".

Interrogazione presentata il 22 agosto 2019 dal consigliere comunale Edmondo Laudazi su "Vasto città etica".

3) Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018;

4) Atto di indirizzo per l'affidamento della gestione esterna in concessione a terzi dell'impianto sportivo denominato Parco Muro delle Lame, ubicato in località "La frana";

5) Proposta di deliberazione presentata in data 16/9/2019 dai consiglieri Alessandro d'Elisa e altri in merito a "Conferimento delle posizioni organizzative e delle alte professionalità".

7) Prelievo dal fondo di riserva. Comunicazione;

8) Situazione sull'approvvigionamento idrico nella città del Vasto. Provvedimenti. (Argomento richiesto in data 29/8/2019 dai consiglieri Suriani, Giangiacomo, Laudazi, Prospero, d'Elisa).