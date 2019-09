Altieriservice festeggia i 40 anni di storia e lancia le sfide per il futuro

Quarant’anni di storia sono un traguardo di storia da festeggiare e vivere come momento per lanciare le sfide del futuro. Ed è con questo spirito che Altieriservice ha vissuto in questi giorni momenti per guardare al cammino fatto fin qui, un percorso fatto di impegno e sacrifici che ha portato l’azienda a raggiungere importanti traguardi.

La società Altieri Antonio & Co. è nata a Vasto nel 1979 grazie alla iniziativa imprenditoriale di Antonio Altieri che, per merito della sua tenacia e intuitività, ha iniziato la sua avventura nel settore dell’assistenza e gestione di caldaie, ottenendo un breve tempo l’approvazione da parte della sua comunità. Nel 2001 è entrata a far parte del più grande network di imprese termotecniche italiane: Masterhome. Il connubio ha aiutato la società a diventare sempre più professionale ed efficiente, grazie anche allo straordinario raggiungimento di elevatissimi livelli di servizio.

Il 2006 non è solo l’anno in cui la società Altieriservice per ampliare l’offerta e i servizi è entrata nel settore della climatizzazione e delle utilities (luce e gas) ma ha accolto all’interno della società stessa Cesare e Veronica, figli di Antonio, per supportare e accrescere fin da subito l’attività storica del padre. Nel 2010, tra le prime aziende italiane nel settore della termoidraulica, AltieriService è entrata nel mondo del web e dei social network, un altro importante tassello di ammodernamento e sviluppo per restare sempre al passo con i tempi e garantire la massima diffusione della professionalità.

L’azienda ha raggiunto obiettivi di elevata eccellenza proprio al compimento dei 40 anni di attività, con 30mila clienti, ampliamento del territorio anche sulla provincia di Pescara con la sede nel capoluogo adriatico, una nuova sede di vendita luce e gas by Esa Energie e tanti altri investimenti per un presente ed un futuro luminoso come il nostro territorio.

"Lavoriamo con grande impegno e passione per promuovere al meglio soluzioni e servizi nel campo del riscaldamento, condizionamento e sistemi solari, per offrire non solo garanzie di qualità e di risparmio energetico, ma anche la certezza di dare un contributo forte alla salvaguardia dell’ambiente - spiegano i responsabili di Altieriservice -. Siamo consapevoli delle crescenti esigenze del mercato in termini di qualità del servizio, per questo la nostra politica aziendale è indirizzata, in modo prioritario, alla soddisfazione del Cliente attraverso il continuo miglioramento dei servizi erogati, istituendo, documentando e mantenendo aggiornato un Sistema Qualità per l’azienda, essendo certificati FGAS impresa e persone fisiche e avendo acquisito requisiti UNI11554 per responsabile tecnico e manutentore”.

Fondamentali sono l’evoluzione tecnologica e la formazione così da intraprendere un percorso di crescita continua. Centrale, nel nuovo assetto aziendale, sarà l’attenzione al welfare, con azioni rivolte a tutti i dipendenti dell’azienda e alle loro famiglie così da continuare in quel cammino intrapreso quarant’anni fa.

Altieriservice

www.altieriservice.com

Altieriservice su facebook

Informazione pubblicitaria