Eccellenza, vittorie per Bacigalupo Vasto Marina e il Lanciano; pari esterno per la Virtus Cupello

Ancora una giornata positiva per le squadre del territorio che disputano il campionato di Eccellenza. La Bacigalupo Vasto Marina è protagonista di un'altra gara positiva giocata "in casa" sul campo sintetico di via Stingi a San Salvo (in settimana la società ha scritto una dura lettera di protesta sull'impossibilità di avere campi di gioco a disposizione per gli allenamenti) contro il Capistrello a punteggio pieno. I biancazzurri si sono imposti per 2 a 0 grazie alle reti (una per tempo) di Coulibaly e Cesario.

A Montesilvano a spuntarla è il Lanciano 3 a 2 sull'Acquaesapone. Rossoneri in vantaggio già al quarto minuto con Verna. Al 17° minuto della seconda frazione di gioco, i padroni di casa pareggiano con Petito. Al 25'st Miccichè, protagonista di una grande gara, segna il 2 a 1 per il Lanciano per poi siglare la doppietta pesonale cinque minuti più tardi. I frentani non capitalizzano diverse occasioni per prendere e il largo e nel recupero lo stesso Petito segna su calcio di rigore il definitivo 3 a 2.

La Virtus Cupello torna con un punto dalla trasferta di Raiano contro i Nerostellati: 0 a 0.

Mercoledì 25 si tornerà già in campo per la quarta giornata: i cupellesi riceveranno il Paterno, il Lanciano l'Angizia Luco mentre la Bacigalupo Vasto Marina andrà a Sambuceto.

LA 3ª GIORNATA

Angizia Luco - Renato Curi Angolana 2-0

Bacigalupo Vasto Marina - Capistrello 2-0

Castelnuovo Vomano - Spoltore 5-0

Nereto - Il Delfino Flacco Porto 1-1

Nerostellati - Virtus Cupello 0-0

Paterno - Sambuceto 0-5

Penne - Torrese 2-1

Pontevomano - Alba Adriatica 1-3

Acquaesapone - Lanciano 2-3

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 9

Capistrello 6

Bacigalupo Vasto Marina 6

Sambuceto 6

Penne 6

Lanciano 6

Alba Adriatica 6

Il Delfino Flacco Porto 5

Angizia Luco 4

Nereto 4*

Nerostellati 4

Virtus Cupello 4

2000 Calcio Acquaesapone 2

RC Angolana 2

Pontevomano 1

Torrese 1*

Paterno 0

Spoltore 0

* una partita in meno