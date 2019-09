Secondo stop in trasferta: la Vastese sconfitta 1-0 a Campobasso

Ancora una sconfitta esterna per la Vastese che torna a casa a mani vuote dalla trasferta in casa del Campobasso. I biancorossi di Marco Amelia non sono riusciti a dare continuità a quanto fatto di buono una settimana fa all'Aragona. A Campobasso, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, è stata la squadra di casa a sbloccare il risultato al 4' della ripresa con Candellori. La Vastese ha provato a reagire ma è mancata determinazione nel concretizzare le azioni d'attacco. Finisce con il successo dei molisani che salgono a quota 7 in classifica, la Vastese, ancora senza punti in trasferta, si ferma a quota 4.

Domenica prossima all'Aragona arriverà la Sangiustese e i biancorossi dovranno assolutamente fare risultato per non perdere troppo terreno dalle squadre che oggi la precedono in classifica.

La 4ª giornata

Fiuggi - Matelica 1-1

Cattolica - Recanatese 1-2

Chieti - O.Agnonese 0-0

Campobasso - Vastese 1-0

Jesina - Tolentino 1-1

Real Giulianova - Montegiorgio 1-1

SN Notaresco - Avezzano 2-0

Sangiustese - Porto Sant'Elpidio 1-1

Vastogirardi - Pineto 0-0

La classifica: 12 Recanatese; 9 SN Notaresco; 8 Chieti; 7 Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio, Campobasso; 6 Vastogirardi, Tolentino; 5 Pineto, Matelica, Giulianova, Sangiustese; 4 Vastese; 2 Jesina, O. Agnonese, Fiuggi; 1 Cattolica, Avezzano.