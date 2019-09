Il Casalbordino cala il poker, per il San Salvo sconfitta con polemiche

Elicese - Casalbordino 0-4

Tre giornate e tre vittorie a suon di gol per il Casalbordino. Nella trasferta di Elice la squadra giallorossa cala un poker che la proietta in testa alla classifica con Silvi e Fossacesia. Al 33' è un bel gol dalla distanza di Letto a sbloccare la partita. Due minuti dopo è il solito Fieroni, servito da Iaboni, a siglare il raddoppio. Sul finire del primo tempo è ancora Fieroni a spingere in rete una ribattuta del portiere elicese su tiro di Del Grande. Nella ripresa, al 28', Pifano segna il 4-0 con cui si chiude la partita.



San Salvo - Fossacesia 0-2

È una sconfitta con tante polemiche quella rimediata dal San Salvo nella sfida casalinga con il Fossacesia. Il primo gol arriva dopo soli 4 minuti con Giovannelli ma i biancazzurri protestano per un presunto fallo di mano. Il San Salvo deve anche fare i conti con il grave infortunio alla gamba rimediato dal giovane Di Tella, portato in ospedale. Nella ripresa la squadra di casa non ha fortuna nel tentare di riacciuffare il risultato. Arriva, allo scadere, anche il raddoppio del Fossacesia, con De Grandiis, e anche questa volta ci sono le proteste della squadra di casa che portano all'espulsione di mister Ciavatta.

La 3ª giornata

A.Lanciano - Ortona 1-3

Bucchianico - Villa 0-2

Casolana - Raiano 2-3

Elicese - Casalbordino 0-4

Fater Angelini - Scafa Passo Cordone 0-0

O.Sulmona - Miglianico 1-0

San Giovanni Teatino - Silvi 1-3

San Salvo - Fossacesia 0-2

Virtus Ortona - Val di Sangro 0-0

La classifica: 9 Casalbordino, Silvi, Fossacesia; 6 Elicese; 5 Villa, O.Sulmona, Scafa Passo Cordone; 4 Raiano, Val di Sangro; 3 San Salvo, Casolana, Ortona, Miglianico; 2 Fater Angelini; 1 V.Ortona, Bucchianico; 0 San Giovanni Teatino, A. Lanciano.