Iannone in gara con la spalla dolorante: ad Aragon è 11°

È stato un weekend di sofferenza fisica per Andrea Iannone che, tornato in pista dopo aver saltato il gran premio di Misano per l'infortunio alla spalla, ha dovuto faticare per portare a termine l gran premio di Aragon.

Dopo l'11° tempo ottenuto nelle qualifiche, il pilota vastese dell'Aprilia ha dato il massimo per riuscire a chiudere positivamente la gara. Ha battagliato a lungo per entrare nella top ten che alla fine ha mancato per mezzo secondo. Nel finale di gara è riuscito a sopravanzare Petrucci chiudendo così all'11° posto. A vincere il gran premio è stato lo spagnolo Marquez, sempre più lanciato verso la conquista del mondiale, davanti a Petrucci e Miller.

"In questo weekend ho dovuto stringere i denti e anche in gara il dolore alla spalla mi ha costretto a gestire le energie, specialmente quando il grip ha iniziato a diminuire - ha commentato Iannone a fine gara. Sono contento per il risultato di squadra ma noi dobbiamo continuare a lavorare duramente, prima di tutto per ridurre il distacco in accelerazione e velocità massima rispetto ad Aleix Espargaro (suo compagno di squadra, oggi 7°). Questa gara non ci deve trarre in inganno, questa è una pista che si adatta bene all’Aprilia e la strada è ancora lunga”.

Ora ci saranno due settimane prima di tornare in pista, in Malesia. Iannone potrà così completare il suo recupero e presentarsi in pista nelle migliori condizioni per vivere da protagonista questa ultima parte di stagione.