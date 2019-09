Ambulanti in città, consegnati i premi di Confcommercio per la "Fedeltà al lavoro"

Nonostante una leggera pioggia che sta caratterizzando la giornata, tante persone stanno partecipando a Vasto ad Ambulanti in città, fiera delle bancarelle organizzata da Confcommercio nel periodo delle feste patronali. Da questa mattina i venditori ambulanti hanno preso posto in via Giulio Cesare, via Alessandrini e via Pertini proponendo in vendita i loro prodotti. Come ogni anno presenti anche bancarelle delle associazioni, come i Lions, per iniziative di solidarietà.

Questa mattina, come da tradizione, sono stati consegnati i riconoscimenti di Confcommercio per la "Fedeltà al lavoro". Quest'anno l'associazione di categoria che, nella provincia di Chieti, è guidata da Marisa Tiberio, ha scelto di premiare cinque donne alla guida di altrettante attività abruzzesi. Nell'incontro a cui hanno preso parte anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l'assessore al commercio Luigi Marcello, sono stati consegnati gli attestati di merito a Mariarita Napolitano di Sulmona, Concetta Ottaviano di Scerni, Maria Marinucci di San Giovanni Teatino, Federica Soccio di Montesilvano e Mariateresa Santarelli di Montesilvano