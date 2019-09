Terza categoria, campionato da 14 squadre: si inizia il 6 ottobre

Tutto pronto ormai per il campionato di Terza categoria che prenderà il via domenica 6 ottobre (domani l'inizio di Prima e Seconda, LEGGI). Definito l'organico del girone vastese che vedrà in campo Audax Palmoli, Carpineto Guilmi, Tre Ville, Furci, Liscia, Lupi Marini, Lentella, Montalfano, Montazzoli, Paglieta, Gissi, Vasto United, Virtus Tufillo e Virtus Vasto, resta da stilare il calendario.

Le novità principali sono quindi il Paglieta che dalla Prima categoria ripartirà dalla Terza vastese, e il Tre Ville. Da citare poi il ritorno di Liscia e Lentella e l'arrivo della Virtus Vasto che in estate si è fusa con l'Atletico. Diverse, invece, le assenze dopo diversi campionati: New Robur (Castiglione Messer Marino), Real Cupello e Real San Giacomo non prenderanno parte al torneo. È durata una stagione, infine, l'avventura in Terza degli Aquilotti San Salvo.

Tra le squadre da tenere d'occhio ci sono sicuramente il Gissi che proverà a guadagnare la Seconda dopo la sconfitta nella finale play off dell'anno scorso, il Montazzoli e il Vasto United oltre al Paglieta che proverà da subito a riguadagnare le categorie che le competono.