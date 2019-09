Per il Futsal Vasto debutto vincente anche in campionato: Mileno firma la prima vittoria

Così come successo in Coppa una settimana fa, inizia bene il cammino del Futsal Vasto anche nel campionato di serie C1. I biancorossi sono scesi in campo tra le mura amiche del PalaSalesiani affrontando nuovamente La Fenice C5. Seppur con un'andamento di gara diverso da quello di Coppa, Gaspari e compagni sono riusciti a spuntarla grazie ad una rete di Sante Mileno che inizia così con il piede giusto la stagione. Mister Rossi ha dovuto fare a meno dello squalificato Colombaro e dell'indisponibile Di Ghionno cercando di trovare le giuste soluzioni in campo per portare a casa il risultato.

Nel primo tempo gli opspiti hanno spinto forte, al 13' palo de La Fenice e poi salvataggio sulla linea di Di Giacomo che evita il gol. Al 18' ancora marsicani pericolosi in area biancorossa. Al 24' deve superarsi il portiere ospite sulla conclusione di Mileno. Poi sale in cattedra Sputore che, in due occasioni, evita ai suoi di andare sotto. Al riposo il punteggio è fermo sullo 0-0.

Nella ripresa i vastesi provano subito a rompere gli indugi e, al 6', arriva il gol di bomber Mileno dopo un'azione ben condotta dalla squadra di casa. Ma c'è da soffrire perchè La Fenice va a caccia del gol del pari. Dalle parti di Sputore però non si passa, al 17' e al 20' il portiere vastese è impeccabile nelle parate su conclusioni pericolose. I vastesi provano a chiudere il match ma manca la precisione negli ultimi metri. Al triplice fischio dell'arbitro esplode la gioia biancorossa per questi primi tre punti conquistati già preziosi nel cammino del Futsal Vasto verso la permanenza nella categoria.

Dopo la conquista delle final eight di Coppa Italia ancora sorrisi per la società del presidente Giacomucci. Ora toccherà a mister Rossi analizzare con i suoi questo primo match e continuare a lavorare per crescere ancora. Sabato prossimo per il Futsal Vasto sfida in casa del Futsal Lanciano.

La 1ª giornata

Atl.Silvi - Magnificat 3-3

Es Chieti - A.Padovani 1-2

Futsal Vasto - La Fenice 1-0

Hatria Team - Sulmona Futsal 3-4

Lions Bucchianico - Futsal Lanciano 4-4

Orione Avezzano - Lisciani Teramo 3-1

Sport Center Celano - Area L'Aquila 2-0