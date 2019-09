Il Futsal Vasto premiato in Municipio: "I giovani sono la nostra forza"

Alla vigilia della prima giornata di campionato di serie C1, il Futsal Vasto è stato ricevuto in Municipio per ricevere un riconoscimento da parte dell'amministrazione. La targa, consegnata alla società biancorossa, è per la Coppa Abruzzo conquistata lo scorso anno dalla formazione under 19 e per la promozione in C1 di due anni fa - categoria poi conservata dai vastesi - ma esprime anche un riconoscimento per l'attività sportiva e sociale portata avanti dalla società del presidente Giacomucci.

Il calcio a 5 in città è una presenza ormai ultra ventennale, come ricorda la maglietta indossata dalla dirigenza e già sfoggiata in occasione della presentazione della stagione [LEGGI], e dalla sua ripartenza, con una rinnovata dirigenza, nel 2016, sta puntando forte sul settore giovanile. Dalla scuola calcio alla prima squadra, i tecnici del Futsal Vasto si preoccupano della crescita sportiva e personale dei ragazzi.

E in questa direzione sono andate le parole pronunciate dal sindaco Francesco Menna nell'accogliere la nutrita rappresentanza biancorossa nell'aula consiliare Vennitti. Il primo cittadino ha detto ai ragazzi di "studiare e ascoltare i genitori", oltre che di divertirsi nella pratica sportiva. Parole condivise dall'assessore allo sport, Carlo Della Penna, che ha poi consegnato la pergamena al Futsal Vasto e ha ricevuto a sua volta una maglia dalla società biancorossa.

Nelle parole del presidente Domenico Giacomucci e dei tecnici del settore giovanile e delle under, Marco Mileno, Giampaolo Porfirio e Salvatore Trapani, l'oroglio per il progetto portato avanti con passione nel corso di questi anni, raccogliendo tante soddisfazioni in giro per l'Abruzzo, con la convinzione che "i giovani sono la nostra forza".

Oggi pomeriggio, dopo l'esordio vincente in Coppa, prenderà il via il campionato di serie C1 della prima squadra. Poi toccherà alle altre formazioni con l'under 19 chiamata quest'anno ad un impegno ancor più importante, quello del campionato nazionale.