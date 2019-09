Da Cupello a Torino per Juve-Verona: il fan club ufficiale di Ributtini c’è

Sono partiti in 60 da Cupello per andare ad assistere a Juventus-Verona, che si gioca oggi alle 18. All'Allianz Stadium di Torino i tifosi bianconeri di contrada Ributtini ci sono.

"Continua - si legge in una nota del sodalizio - il supporto dei tifosi bianconeri dello Juventus official fan club contrada Ributtini che, dopo la prima uscita con il Napoli, per sostenere la propria squadra hanno organizzato la prima trasferta, portando all'Allianz Stadium 60 soci. Siamo grati ai nostri soci, che ci hanno permesso prima di realizzare il sogno di uno Juventus official fan club e adesso riuscire a fare una trasferta non deludendo le nostre aspettative. Siamo grati soprattutto ai nostri ragazzi, che hanno voluto sposare questo progetto accompagnandoci oggi allo stadio perché, e questo sia di buon auspicio, a loro passeremo il testimone, nella speranza che la passione non venga mai a mancare. Fino alla fine, forza Juventus!".