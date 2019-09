Ad Aragon Iannone, dolorante ad una spalla, partirà dalla 4ª fila

Dopo il forfait di Misano, Andrea Iannone è tornato in pista sul tracciato spagnolo ad Aragon. Il pilota vastese dell'Aprilia, nonostante il forte dolore alla spalla sinistra, è riuscito a superare la fase della Q2. Nella seconda sessione di qualifica Andrea ha però dovuto fare i conti col dolore che gli ha impedito di ripetere il tempo fatto in Q1 e di migliorare la undicesima posizione in griglia. Partirà comunque da una confortante quarta fila.

"La posizione di partenza è buona - ha commentato il pilota vastese - ma avrei potuto fare anche meglio. Purtroppo il dolore alla spalla si è intensificato dopo tre sessioni consecutive, quindi in Q2 non sono riuscito a ripetere il tempo fatto in Q1 che mi avrebbe qualificato in ottava posizione.

Cercheremo di migliorare ulteriormente in vista di domani, soffriamo per quanto riguarda il grip e la velocità anche rispetto ad Aleix Espargaro ma in ogni caso darò il massimo in gara, Aprilia su questo tracciato ha un feeling particolare ed è una buona occasione per fare bene".