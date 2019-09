Il 28 la Notte bianca di San Michele. Giostre a Vasto Marina e piazza Marconi

La prima Notte bianca di San Michele. L'altra novità è che le feste patronali 2019 dureranno cinque giorni: dal 26 al 30 settembre.

Lo spettacolo clou, come da tradizione, nella serata conclusiva, quella del 30 settembre, quando sul palco di piazza Rossetti salirà Ron nel suo Lucio!! Il tour, il concerto dedicato al suo amico Lucio Dalla, seguito dai fuochi d'artificio a mezzanotte.

Il sindaco, Francesco Menna, e l'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Carlo Della Penna, hanno presentato stamani in municipio il calendario completo degli eventi insieme al vice sindaco, Giuseppe Forte, agli assessori Luigi Marcello e Lina Marchesani, al presidente del consorzio di commercianti Vasto in centro, Marco Corvino, e a Lino Molino, organizzatore delle serate musicali dei giovedì estivi.

Le feste patronali costeranno "circa 70mila euro, non comprensivi di Iva", fa i conti Della Penna, che sottolinea la partecipazione di sponsor privati e annuncia la rendicontazione delle sponsorizzazioni.

Due luna park - Le giostre verranno sistemate, come lo scorso anno, a Vasto Marina: in piazza Fiume e nell'area di risulta dell'ex stazione ferroviaria. "Un secondo luna park - spiega Della Penna - destinato ai più piccini, verrà installato in piazza Marconi". Per consentire ai giovani di raggiungere le aree del divertimento, "verranno potenziati i collegamenti in autobus delle linee 1-2-3-4-5 con 33 corse".

Il calendario - Si comincerà giovedì 26 settembre con Piazza in musica, che seguirà la falsariga de Le piazze della musica, l'iniziativa settimanale che, a luglio e agosto, ha visto cinque band musicali locali suonare in altrettante piazze del centro storico una volta a settimana. Appuntamento dalle 21,30 in poi.

Venerdì 27 settembre, alle 21,30, il cortile di Palazzo d'Avalos accoglierà lo spettacolo teatrale Sotto lo stesso tetto, interpratato da due attori della serie tv Gomorra, Ciro Esposito e Ivan Boragine, e da Salvatore Catanese (il Jack Sparrow di Made in Sud).

La Notte bianca 2019 raddoppia. Dall'appuntamento di luglio, giunto all'undicesima edizione, nasce la Notte bianca di San Michele il 26 agosto nel centro storico con spettacolo principale affidato al concerto di Jefeo, il trapper divenuto noto al pubblico televisivo con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Per il 29 settembre, giorno di San Michele, il calendario religioso prevede le messe delle 7,30, 10 e 19, oltre alla solenne celebrazione eucaristica delle 11,15, presieduta dall'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte. Nel cortile di Palazzo d'Avalos il Gran concerto bandistico alle 10,30 e alle 20,30. "Stiamo aspettando - dice Della Penna - anche la risposta di un importante complesso bandistico".

Stessi orari il 30 settembre, con una differenza rispetto al giorno precedente: la messa celebrata da monsignor Forte si terrà alle 18.

Il concerto di Ron alle 22 in piazza Rossetti e lo spettacolo pirotecnico visibile sulla balconata orientale saluteranno le festività patronali del 2019.