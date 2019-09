"Un comitato feste? Non c’è stata disponibilità. Valutiamo spettacoli a pagamento"

"Fare un comitato per le feste patronali? Ci abbiamo provato, ma non abbiamo trovato disponibilità", dice il vice sindaco di Vasto, Giuseppe Forte.

Di fronte alle polemiche social, immancabili ad ogni festa patronale, le precisazioni dell'amministrazione comunale arrivano nella conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi delle festività di San Michele, che quest'anno dureranno cinque giorni [LEGGI].

"Le risorse sono quelle che sono", sottolinea l'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Carlo Della Penna. "Altri Comuni hanno organizzato concerti a pagamento in occasione delle festività. Anche il Comune di Vasto valuta, per i prossimi anni, questa possibilità. Altri Comuni beneficiano di molte sponsorizzazioni. Noi, comunque, ringraziamo le aziende che hanno sostenuto queste iniziative".

La difficoltà - aggiunge Della Penna - è che dobbiamo essere sempre noi a cercare. Fare spettacoli a pagamento potrebbe essere un'idea. Dobbiamo anche tenere conto del fatto che tutti o quasi a fine settembre hanno finito il tour, quindi il campo delle possibilitò si restringe di molto. Ron è un artista importante, di primissimo livello e, cantando anche le canzoni di Lucio Dalla, darà vita un concerto in grado di coinvolgere non solo i giovani, come lo scorso anno è stato con i The Kolors. Per il futuro, sarà fondamentale la sinergia pubblico-privato".