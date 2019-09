Viadotto chiuso, Greco (M5S) chiama in causa la Provincia: "Sapeva dal 2006"

Presente ieri mattina alla manifestazione per il viadotto "Sente" [LEGGI] anche il consigliere regionale molisano del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco. In un'articolata intervista l'esponente pentastellato chiama apertamente in causa la Provincia di Isernia ("che sapeva dal 2006") ricordando che, un anno fa, furono stanziati a stretto giro 2 milioni di euro per l'infrastruttura nel "Decreto Genova".