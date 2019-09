Sport Village San Salvo, 365 giorni l’anno di sport e benessere! Chi ti offre di più?

L’attività sportiva è fondamentale per il benessere psico-fisico a tutte le età. Sul territorio c’è solo una struttura che offre sport 365 giorni l’anno, festivi compresi, lo Sport Village San Salvo, dove potrete trovare un impianto natatorio completamente rinnovato con luci a led con una vasca da 25 metri, una piscina baby per giocare con i vostri bambini, una sala attrezzi, una sala corsi con decine di attività, campo da tennis, di calcetto, un centro estetico ed un centro benessere per potervi rilassare. Tutte le professionalità e i suoi impianti 7 giorni su 7, chi può darvi di più?

Grazie all’abbonamento “Gold” potrete scegliere un’attività acquatica ed una attività palestra con ingresso libero al centro benessere da soli 43 euro mensili (sottoscrivendo un abbonamento annuale).

Inoltre, la nostra sala corsi, offre tantissime attività che potrete svolgere liberamente a seconda dei vostri impegni: pump, posturale, pilates, samba fit, funzionale, zumba, yoga, acquagym, walking, step, functional brunch, global cardio, posturale ragazzi, tutto sottoscrivendo un unico abbonamento.

E da domenica 22 settembre, una nuova imperdibile possibilità: se hai tra i 6 e i 13 anni (accompagnato da un genitore), la domenica l’ingresso in piscina costa solo 5 euro!

Avete voglia di sport? Lo Sport Village San Salvo potrà soddisfarla grazie anche ad uno staff professionale che vi seguirà in ogni vostra scelta. Venite a visitarci, potrete provare gratuitamente, tutte le attività che desiderate!

Sport Village San Salvo

Traversa di via Pio IX, San Salvo

Info 0873 343684

Informazione pubblicitaria a cura di Sport Village San Salvo