San Michele, concerto di Ron il 30 settembre per la chiusura dei festeggiamenti

Sarà il concerto di Ron a chiudere a Vasto le feste patronali del 2019.

Il tormentone di fine estate ("chi viene a cantare a San Michele?") termina con l'annuncio dell'appuntamento del 30 settembre: sarà il cantautore di tanti brani di successo e vincitore del Festival di Sanremo nel 1996 a salire sul palco di piazza Rossetti per lo spettacolo conclusivo dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo.

"Lucio!! Il tour": è il titolo del tournée che Ron sta portando in giro per l'Italia in onore del suo amico Lucio Dalla, morto nel 2012.

Al termine del concerto, tutti affacciati alla balconata orientale per guardare lo spettacolo pirotecnico.

Per l'artista pavese, è il terzo concerto a Vasto: nel 2002 aveva cantato allo stadio Aragona con Francesco De Gregori, Pino Daniele e Fiorella Mannoia, nel 2008 alle feste di San Michele.