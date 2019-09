Nella palestra salesiani tutte le domeniche le serate danzanti del Centro anziani di Vasto

Serate danzanti ogni domenica al Centro di aggregazione anziani Michele Zaccardi di Vasto. Firmata stamani in municipio la convenzione voluta dall'associazione presieduta da Angelo Vinciguerra e dal Comune nell'anno in cui il Centro anziani, la cui sede è di proprietà comunale, festeggia i suoi 40 anni.

La Giunta municipale ha approvato il 12 settembre la delibera con concede "al Centro cominale aggregazione anziani Michele Zaccardi l'uso gratuito della palestra Salesiani di via San Domenico Savio con cadenza settimanale, nel giorno di domenica, limitatamente alla fascia oraria 20-24, per la realizzazione del progetto ludico/sportivo denominato Serate danzanti consistente nella realizzazione di eventi di ballo destinati agli associati del centro con età non inferiore ai 55 anni".

Sono 350 gli iscritti, ma "l'iniziativa, intrapresa su richiesta dell'associazione, è rivolta non solo a loro, ma a tutta la città. Tutti possono partecipare, purché siano pensionati", spiega Lina Marchesani, assessora alle Politiche sociali, intervenendo alla conferenza stampa nella Sala del Gonfalone con sindaco, Francesco Menna, vice sindaco, Giuseppe Forte, consigliera comunale Maria Molino, dirigente municipale Luca Mastrangelo e Rosanna Angelozzi, consigliera del Centro di aggregazione e maestra di ballo, secondo cui "si tratta di un'iniziativa bella per la comunità. Un modo per stare con gli altri e fare amicizia".

"Ben vengano - dice Maria Molino - il benessere e la cura del corpo anche attraverso il ballo. Per due anni, d'estate abbiamo organizzato feste da ballo nei quartieri della città".