Monumento a Palizzi, bozzetto esposto in corso De Parma: al via la raccolta fondi

È iniziata la raccolta fondi per il monumento a Filippo Palizzi.

È esposto da alcuni giorni in una vetrina del centro storico il bozzetto realizzato da Mario Pachioli, lo scultore vastese che vive a Firenze da cinquant'anni e torna ogni anno a rivedere la sua città natale.

Il modellino della statua si può visionare passando in corso De Parma, all'angolo con via Santa Maria. In vetrina è affisso anche il manifesto del comitato Insieme, costituito nelle scorse settimane per raccogliere i fondi necessari. I referenti sono Luigi Canci e Giovanni Di Rosso.

L'opera costa 100mila euro, "la metà dei quali servià per pagare la fonderia", ha detto Pachioli a Zonalocale [LEGGI]. La statua è un tributo a Filippo Palizzi, di cui lo scorso anno ricorreva il bicentenario della nascita del pittore vastese, artista poliedrico, un vero genio delle arti figurative.

Se realizzata, la scultura in bronzo sarà alta un metro e 80 centimetri e andrà installata su un basamento in pietra. Individuato anche il luogo in cui posizionare il monumento: lungo la balconata panoramica di piazza del Popolo. È lì che Pachioli ha immaginato Palizzi che dipinge traendo l'ispirazione dal Golfo di Vasto.