Ambulanti in città, domenica 22 c’è la 10ª fiera delle bancarelle di Confcommercio

Domenica 22 settembre torna a Vasto l'appuntamento con Ambulanti in città, appuntamento fieristico organizzato da Confcommercio Chieti per il 10° anno in occasione delle feste patronali di San Michele Arcangelo.

Le bancarelle, fin dal mattino, saranno posizionate nella consueta zona, attorno a via Giulio Cesare. Sarà quindi chiusa al traffico l'area compresa tra via Bachelet, via Giulio Cesare, via Alessandrini e un tratto di via Pertini.

Nella giornata saranno consegnati anche attestati di merito ad operatori del commercio ambulante che da anni portano avanti la loro attività.

La manifestazione fieristica, annunciata da Confcommercio come "la più grande d'Abruzzo", si protrarrà fino a sera.